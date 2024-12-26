Japonya'da çelik üretiminin düşmesi bekleniyor
Japonya'nın ham çelik üretiminin Ocak-Mart çeyreğinde bir önceki yıla göre %2,4 düşeceği tahmin ediliyor.
26.12.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, bir endüstri anketine atıfta bulunarak, ihracata yönelik olanlar da dahil olmak üzere çelik ürünlerine yönelik talebin Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre %0,5 düşüşle 19,09 milyon tona gerileyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.
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Bakanlık, ihracatın ise %0,4 düşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.