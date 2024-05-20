Japonya'da devlet tahvili getirisi yükseldi

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını normalleştirmeye ve zor durumdaki yeni desteklemeye kararlı olduğu beklentileriyle 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi 2,5 baz puan artarak %0,975'e yükseldi.

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Vadesi 20 yıldan 30 yıla kadar olan borçların getirileri son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu da Japon yatırımcıları fonlarının daha fazlasını iç borç piyasasına yatırmaya teşvik ediyor.

Pimco, BoJ'un bu yıl üç hamle daha yapabileceğini düşünüyor. Vanguard Group'un Uluslararası Faizler Başkanı Ales Koutny, BoJ'un gösterge faiz oranında yıl sonuna kadar %0,75 civarında bir artış bekliyor.