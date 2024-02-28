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Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da şubat ayının ilk 10 gününde dış ticaret açık verdi.

28.02.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ticaret açığı yıllık yüzde 35,7 artışla 680,2 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 501,4 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat yüzde 5,2 düşüşle 2 trilyon 619,5 milyar yen seviyesine inerken, ithalat yüzde 1 artışla 3 trilyon 299,7 milyar yene yükseldi.

Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.

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