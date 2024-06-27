Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ticaret açığı 205,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 42,9 milyar yen fazla verilmişti.

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İhracat %1,4 düşüşle 2 trilyon 742,9 milyar yen seviyesine inerken, ithalat %7,6 artışla 2 trilyon 948,1 milyar yene yükseldi.

Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.