Japonya'da dış ticaret açık verdi
Japonya'da dış ticaret Haziran ayının ilk 10 gününde açık verdi.
27.06.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ticaret açığı 205,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 42,9 milyar yen fazla verilmişti.
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İhracat %1,4 düşüşle 2 trilyon 742,9 milyar yen seviyesine inerken, ithalat %7,6 artışla 2 trilyon 948,1 milyar yene yükseldi.
Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.