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Uzmanpara Japonya'da dış ticaret açık verdi
Haberler Uzmanpara Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret Haziran ayının ilk 10 gününde açık verdi.

27.06.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ticaret açığı 205,3 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 42,9 milyar yen fazla verilmişti.

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İhracat %1,4 düşüşle 2 trilyon 742,9 milyar yen seviyesine inerken, ithalat %7,6 artışla 2 trilyon 948,1 milyar yene yükseldi.

Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.

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