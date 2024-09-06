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Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret 2024 yılı Ağustos ayının ilk 20 gününde açık verdi.

06.09.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı 379,8 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 22,5 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat %12,3 artışla 5 trilyon 514,3 milyar yen olurken, ithalat %19,5 artışla 5 trilyon 894,1 milyar yene ulaştı.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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