Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde ticaret açığı 420,4 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 55,0 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat %0,8 artışla 3 trilyon 139,9 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat %12,3 artışla 3 trilyon 560,3 milyar yene ulaştı.

Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.