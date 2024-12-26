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Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret Aralık ayının ilk 10 gününde açık verdi.

26.12.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde ticaret açığı 420,4 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 55,0 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat %0,8 artışla 3 trilyon 139,9 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat %12,3 artışla 3 trilyon 560,3 milyar yene ulaştı.

Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.

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