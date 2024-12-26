Japonya'da dış ticaret açık verdi
Japonya'da dış ticaret Aralık ayının ilk 10 gününde açık verdi.
26.12.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde ticaret açığı 420,4 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 55,0 milyar yen açık verilmişti.
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İhracat %0,8 artışla 3 trilyon 139,9 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat %12,3 artışla 3 trilyon 560,3 milyar yene ulaştı.
Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.