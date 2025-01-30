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Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret Ocak ayının ilk 10 gününde açık verdi.

30.01.2025 - 09:44 | | Foreks Haber
Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde ticaret açığı 1 trilyon 636,8 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 344,6 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat %31,5 artışla 1 trilyon 415,0 milyar yen seviyesine çıkarken, ithalat %26,1 artışla 3 trilyon 51,8 milyar yene ulaştı. Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.

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