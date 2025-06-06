Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da dış ticaret açık verdi
HaberlerUzmanparaJaponya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya'da dış ticaret Mayıs ayının ilk 20 gününde açık verdi.

06.06.2025 - 10:05 | | Foreks Haber
Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,8 azalarak 1 trilyon 132,9 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 361,6 milyar yen açık verilmişti.

Haberin Devamı

İhracat %3,0 düşüşle 4 trilyon 482,0 milyar yen olurken, ithalat %6,1 gerileyerek 5 trilyon 614,9 milyar yene geldi.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

7 yaşındaki çocuk kurban bıçağının üzerine düştü: Ağır yaralı

7 yaşındaki çocuk kurban bıçağının üzerine düştü: Ağır yaralı

SON DAKİKA | Fenerbahçe yeni futbol direktörünü resmen açıkladı

SON DAKİKA | Fenerbahçe yeni futbol direktörünü resmen açıkladı