Japonya'da dış ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,8 azalarak 1 trilyon 132,9 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 361,6 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat %3,0 düşüşle 4 trilyon 482,0 milyar yen olurken, ithalat %6,1 gerileyerek 5 trilyon 614,9 milyar yene geldi.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.