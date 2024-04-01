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Uzmanpara Japonya'da duyarlılık endeksi geriledi
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Japonya'da duyarlılık endeksi geriledi

Japonya'da büyük imalatçılar arasındaki duyarlılık Japonya Merkez Bankası (BoJ) anketinde son dört çeyrektir ilk kez kötüleşti.

01.04.2024 - 10:26 | | Foreks Haber
Japonya'da duyarlılık endeksi geriledi

BoJ'un çeyrek dönemlerde yaptığı Tankan anketine göre, büyük imalatçılar arasındaki ana duyarlılık endeksi mart ayında aralık ayındaki +13'ten +11'e geriledi. Ekonomistler de endeksin +10'a gerilemesini bekliyordu.

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Endeks, iş koşullarının olumlu olduğunu söyleyen şirketlerin yüzdesinden koşulların olumsuz olduğunu söyleyenlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Büyük üreticiler arasında, otomobil üreticilerinin güveni aralık ayındaki +28 seviyesinden mart ayında +13'e geriledi. Ekonomistler, anketin Japon ekonomisi için hala bazı parlak işaretler gösterdiğini ve merkez bankasının geçen ay negatif faiz oranlarını ve diğer gevşeme politikalarını sona erdirme kararını haklı çıkardığını söylüyor.

İstihdam koşullarını ölçen endeks, şirketlerin hala ciddi iş gücü sıkıntısı yaşadığını gösterdi ve bu da muhtemelen bu yıl tarihi ücret artışlarına yol açtı. Tankan anketine göre Japon şirketleri ayrıca enflasyonun önümüzdeki beş yıl boyunca BoJ'un hedefi olan %2 civarında kalmasını bekliyor.

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1 Nisan itibarıyla başlayan yeni mali yıl için büyük firmalar sermaye harcamalarını %4 oranında artırmayı planlıyor. Şirketler harcama planlarını mali yılın sonuna doğru revize etme eğiliminde.

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