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Japonya'da enflasyon 18 ayın en düşüğünde

Japonya'da tüketici enflasyonu elektrik ve gaz faturalarındaki düşüş nedeniyle aralık ayında tekrar yavaşladı ve manşet enflasyon 18 ayın en düşük seviyesine indi.

19.01.2024 - 09:25 |
Japonya'da enflasyon 18 ayın en düşüğünde

Kasım ayında yüzde 2,8 olan manşet enflasyon aralık ayında yıllık yüzde 2,6 seviyesine geriledi. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde çekirdek fiyatlar, dalgalı taze gıda hariç aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Kasım ayında enflasyon yüzde 2,5 seviyesindeydi.

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Bu rakam piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti ve Ocak 2023'te yüzde 4,2 olan enflasyonun son bir yıldaki genel düşüş eğilimini sürdürdü.

Aralık ayında gıda ve enerji hariç fiyatlar yıllık yüzde 3,7 arttı.

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