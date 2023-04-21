Japonya'da enflasyon beklentiler dahilinde geldi

Japonya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından takip edilen gıda hariç tüketici fiyatları artış hızının yüzde 3,1 olan seviyesi değişmedi. Piyasa beklentisi de fiyatların yüzde 3,1 artacağı yönünde oluşmuştu.

Manşet enflasyon bir önceki ay gördüğü yüzde 3,3 artış seviyesinden biraz aşağı geldi ve yüzde 3,2 olarak açıklandı. Fiyat artış hızındaki yavaşlama hükümetin yüksek enflasyonun etkisini hafifletmek için aldığı önlemlerin etkisiyle oldu.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda geçtiğimiz günlerde enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefinin altına düşmesini beklediğini söyledi.