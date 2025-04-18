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UzmanparaJaponya'da enflasyon BoJ'un hedefini aştı
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Japonya'da enflasyon BoJ'un hedefini aştı

Japonya'da tüketici enflasyonu 2024-25 mali yılının son ayı olan martta da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşti.

18.04.2025 - 09:16 |
Japonya'da enflasyon BoJ'un hedefini aştı

Mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Ekonomistler ise enflasyonu yüzde 3,7 tahmin ediyordu.

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Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan ve "çekirdek-çekirdek" olarak adlandırılan tüketici fiyatları Mart ayında yıllık yüzde 2,9 arttı. Şubat ayında yıllık artış yüzda 3,6 seviyesindeydi. Sadece taze gıdayı dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise Mart ayında Şubat ayındaki yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi.

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