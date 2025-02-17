Japonya'da enflasyon büyümeyi baskılıyor

SMBC Nikko Securities ekonomisti Junichi Makino, Japonya'nın nominal ve reel GSYH rakamları arasındaki farkın, enflasyonun ülkenin ekonomik büyümesini nasıl baskıladığını gösterdiğini söyledi.

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Bugün açıklanan veriler, Japon ekonomisinin dördüncü çeyrekte nominal olarak yıllık %5,1 ve enflasyona göre ayarlanmış olarak %2,8 büyüdüğünü gösterdi.

Makino bir araştırma notunda, "2023'ten beri şirketler ithalat maliyetleri düşmesine rağmen satış fiyatlarını artırmaya devam etti. Bu aşırı bir geçiş olarak görülebilir." dedi.

Ekonomiste göre, manşet tüketici enflasyonu Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklediği gibi 2025 mali yılında %2,4 artarsa, özel tüketimin toparlanması daha fazla zaman alacak.