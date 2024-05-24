Japonya'da enflasyon hızı yavaşladı

Japonya hükümeti verileri, genel tüketici fiyatlarının Mart ayındaki %2,7'lik artışa kıyasla Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttığını gösterdi.

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BoJ'un daha fazla takip ettiği gıda hariç tüketici fiyatlarında artış oranı piyasanın beklediği gibi %2,6'dan %2,2'ye geriledi.

Taze gıda dışındaki gıda fiyatlarındaki artış yavaşlarken, hükümetin kamu hizmetleri sübvansiyonlarının sona ermesinin Mayıs ayından itibaren tüketici fiyatlarını artırması bekleniyor.

Ekonomistler, yen zayıf kalırsa enflasyonun yeniden hız kazanacağını, çünkü bunun Japon halkının ithal gıda ve enerjiye daha fazla para ödemek zorunda kalacağı anlamına geldiğini söylüyor.

Ülkede aylık bazda manşet enflasyon %0,2 artarken, çekirdekte değişiklik olmadı. Veriler, sürdürülebilir enflasyonun temel unsurlarından biri olan hizmet fiyatlarının Mart ayındaki %2,1'lik artışa kıyasla Nisan ayında %1,7 arttığını gösterdi.

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Taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyat artışı %2,4 olurken, ekonomistler yaz aylarında %2,0 civarına inebileceğini düşünüyor.