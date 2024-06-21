Japonya'da enflasyon hızlandı

Japonya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre taze gıda hariç tüketici fiyatlarının Nisan ayındaki %2,2 seviyesinden hızlanarak Mayıs ayında bir yıl öncesine göre %2,5 arttı. Veri piyasa beklentisi olan %2,6'nın biraz altında kaldı, ancak BoJ'un %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

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Enflasyonda elektrik fiyatlarındaki %14,7 oranındaki artış etkili oldu.

Taze gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon ise Mayıs ayında %2,1 artarak art arda dokuzuncu ay da soğumaya işaret etti. Bir önceki ay artış %2,4 seviyesinde bulunuyordu.

BoJ'un politika müzakerelerinde önemli bir faktör olarak vurguladığı hizmet fiyatlarındaki artış, 2018 yılında gördüğü seviyelere indi. Nisan ayında keskin bir şekilde %1,7'ye yavaşladıktan sonra %1,6 seviyesinde açıklandı. Bu yavaşlama, yüksek maliyetlerin tüketici iştahını giderek azaltması nedeniyle işletmelerin fiyatları daha da artırma konusunda artan isteksizliğine işaret ediyor.

Manşet enflasyon artışı ise bir önceki ay görülen %2,5'in ardından %2,8'e kadar çıktı.

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Aylık bazda manşet ve çekirdek enflasyon artışı %0,5 seviyesinde gerçekleşti.