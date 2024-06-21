Japonya'da enflasyon hızlandı
Japonya'da enflasyon artan enerji maliyetleri nedeniyle hızlandı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırma yönündeki öngörüsünü destekledi.
Japonya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre taze gıda hariç tüketici fiyatlarının Nisan ayındaki %2,2 seviyesinden hızlanarak Mayıs ayında bir yıl öncesine göre %2,5 arttı. Veri piyasa beklentisi olan %2,6'nın biraz altında kaldı, ancak BoJ'un %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
Enflasyonda elektrik fiyatlarındaki %14,7 oranındaki artış etkili oldu.
Taze gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon ise Mayıs ayında %2,1 artarak art arda dokuzuncu ay da soğumaya işaret etti. Bir önceki ay artış %2,4 seviyesinde bulunuyordu.
BoJ'un politika müzakerelerinde önemli bir faktör olarak vurguladığı hizmet fiyatlarındaki artış, 2018 yılında gördüğü seviyelere indi. Nisan ayında keskin bir şekilde %1,7'ye yavaşladıktan sonra %1,6 seviyesinde açıklandı. Bu yavaşlama, yüksek maliyetlerin tüketici iştahını giderek azaltması nedeniyle işletmelerin fiyatları daha da artırma konusunda artan isteksizliğine işaret ediyor.
Manşet enflasyon artışı ise bir önceki ay görülen %2,5'in ardından %2,8'e kadar çıktı.
Aylık bazda manşet ve çekirdek enflasyon artışı %0,5 seviyesinde gerçekleşti.