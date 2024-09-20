Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da enflasyon hızlandı
HaberlerUzmanparaJaponya'da enflasyon hızlandı

Japonya'da enflasyon hızlandı

Japonya'nın temel enflasyon göstergesi Ağustos ayında art arda dördüncü ayda da hızlandı.

20.09.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
Japonya'da enflasyon hızlandı

Japonya'da taze gıda hariç tüketici fiyatları Ağustosta yıllık %2,8 arttı. Ekonomistler de Temmuz ayında yıllık yüzde 2,7 olan çekirdek enflasyonun Ağustosta yüzde 2,8 olmasını bekliyordu.

Haberin Devamı

Ağustos ayında taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 arttı.

Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Yuichi Kodama, "Fiyatlar nispeten istikrarlı seyrediyor. Bu yıl içinde ek bir faiz artırımı hala mümkün" dedi.

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

TCMB'den zorunlu karşılık adımları! TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı

TCMB'den zorunlu karşılık adımları! TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı