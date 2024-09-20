Japonya'da enflasyon hızlandı

Japonya'da taze gıda hariç tüketici fiyatları Ağustosta yıllık %2,8 arttı. Ekonomistler de Temmuz ayında yıllık yüzde 2,7 olan çekirdek enflasyonun Ağustosta yüzde 2,8 olmasını bekliyordu.

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Ağustos ayında taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 arttı.

Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Yuichi Kodama, "Fiyatlar nispeten istikrarlı seyrediyor. Bu yıl içinde ek bir faiz artırımı hala mümkün" dedi.