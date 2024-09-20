Japonya'da enflasyon hızlandı
Japonya'nın temel enflasyon göstergesi Ağustos ayında art arda dördüncü ayda da hızlandı.
20.09.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
Japonya'da taze gıda hariç tüketici fiyatları Ağustosta yıllık %2,8 arttı. Ekonomistler de Temmuz ayında yıllık yüzde 2,7 olan çekirdek enflasyonun Ağustosta yüzde 2,8 olmasını bekliyordu.
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Ağustos ayında taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 arttı.
Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Yuichi Kodama, "Fiyatlar nispeten istikrarlı seyrediyor. Bu yıl içinde ek bir faiz artırımı hala mümkün" dedi.