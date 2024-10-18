Japonya'da enflasyon 5 ay sonra yavaşladı

Açıklanan verilere göre petrol ürünlerini içeren ancak taze gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarken, medyan piyasa tahmini %2,3 artış yönündeydi.

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Ağustos ayındaki %2,8'lik artışa kıyasla yavaşlama büyük ölçüde hükümetin gaz ve elektrik faturalarını azaltmak için geçici sübvansiyonları uygulamaya koymasından kaynaklandı ve bu durum önümüzdeki aylarda çekirdek enflasyon üzerinde muhtemelen baskı oluşturacak.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından talebe bağlı fiyat hareketlerinin daha iyi bir göstergesi olarak yakından izlenen taze gıda ve yakıtın etkilerinden arındırılmış endeks, Ağustos ayındaki %2'lik artışın ardından Eylül ayında yıllık bazda %2,1 arttı.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "Taze gıda ve enerji hariç enflasyonun, kademeli olarak %2'nin altına düşeceğini ve gelecek yılın başlarına kadar %2 civarında kalmasını bekliyoruz" dedi.

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TÜFE verilerine göre hizmet enflasyonu Ağustos ayındaki %1,4'ten Eylül ayında %1,3'e yavaşladı, bu da şirketlerin artan işçilik maliyetlerini yalnızca ılımlı bir hızda yansıttığının bir işareti.

BoJ'un 30-31 Ekim'deki bir sonraki faiz gözden geçirmesinde politika değişikliği beklenmiyor, ancak piyasalar bankanın Aralık ayında faiz artırıp artırmayacağı veya Ocak ayına kadar bekleyip beklemeyeceği konusunda bölünmüş durumda.