Japonya'da enflasyon yükseldi

Japonya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre taze gıda fiyatları hariç, enerji maliyetlerini içeren çekirdek enflasyon mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Bu gelişmeyle birlikte çekirdek enflasyon piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon bir önceki ay yüzde 0.6 oranında artmıştı.

Gıda dışı çekirdek enflasyonda aylık artış yüzde 0,5 oldu.

Manşet enflasyonda aylık artış yüzde 0,4 olurken, yıllık artış yüzde 0,9'dan yüzde 1,2'ye yükseldi.

Gıda ve enerji maliyetleri dışarıda bırakıldığında enflasyon yıllık yüzde 1 düşüşten yüzde 0,7'ye yükselirken, aylık yüzde 0,3 artış yaşandı.