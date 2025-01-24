Japonya'da enflasyon yükseldi

Çekirdek enflasyon Kasım ayında %2,7 olmuştu. Aralık ayı verisi, Japonya'da çekirdek enflasyonun üst üste 33 ay boyunca Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefiyle eşleştiği ya da bu hedefin üzerinde seyrettiği anlamına geliyor.

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Japonya'da manşet enflasyon oranı %3,6 olarak gerçekleşerek Kasım ayındaki %2,9'luk seviyesinden keskin bir ivme kazandı ve Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.