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Japonya'da enflasyon yükseldi

Japonya'nın çekirdek enflasyon oranı Aralık ayında yıllık bazda %3 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

24.01.2025 - 15:25 |
Japonya'da enflasyon yükseldi

Çekirdek enflasyon Kasım ayında %2,7 olmuştu. Aralık ayı verisi, Japonya'da çekirdek enflasyonun üst üste 33 ay boyunca Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefiyle eşleştiği ya da bu hedefin üzerinde seyrettiği anlamına geliyor.

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Japonya'da manşet enflasyon oranı %3,6 olarak gerçekleşerek Kasım ayındaki %2,9'luk seviyesinden keskin bir ivme kazandı ve Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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