Japonya'da hanehalkı harcamaları artış gösterdi

Japonya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, enflasyona ayarlanmış harcamalar 2024 Aralık ayında bir yıl öncenin aynı ayı ile karşılaştırıldığında %2,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %0,4 azalan harcamalarda %0,2 gibi sınırlı bir artış olacağı yönündeydi. Böylece üç aylık medyan ortalama %0,5 oldu.

Haberin Devamı

Harcamalara %15,8 artan konut öncülük ederken, ulaşım ve iletişim ile ilaç harcamaları da arttı. Harcama verileri, ay içindeki ücret artışının büyük ölçüde ikramiyelerin geçici etkisiyle desteklendiği göz önüne alındığında, kazanımların sürdürülebilir olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ekonominin yarısından fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, pirinç gibi temel ürünlerin fiyatlarının artmasıyla genel enflasyonun yüksek kalması nedeniyle son aylarda artmakta zorluk çekiyordu.

Aynı ayda harcamalarda bir önceki aya göre %2,3 artış yaşandı. Analistlerin tahmini %0,5 düşüş olacağı şeklindeydi. Sadece ücretli kesimin harcamalarında yıllık artış %4,3 oldu.