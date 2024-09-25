Japonya'da hizmet sektörü enflasyonu sabit kaldı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet sektörü enflasyonu bir önceki ay %2,8'den revize edilen %2,7 seviyesini Ağustos ayında da korudu.

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Gösterge, BoJ'un artan ücretlerin daha fazla firmayı fiyat artışları yoluyla daha yüksek iş gücü maliyetlerini yansıtmaya teşvik ettiği görüşünü destekledi.

BoJ, talep odaklı fiyat artışlarının faiz oranlarını daha fazla artırmayı haklı çıkaracak kadar genişleyip genişlemediğine dair ipuçları için hizmet sektörü enflasyonunu yakından izliyor.

BoJ'un Ekim ayına ait hizmet üretici fiyat endeksi 26 Kasım'da, tüketici enflasyon verileri 22 Kasım'da açıklanacak.