Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da hizmet sektörü enflasyonu sabit kaldı
HaberlerUzmanparaJaponya'da hizmet sektörü enflasyonu sabit kaldı

Japonya'da hizmet sektörü enflasyonu sabit kaldı

Japonya'nın hizmet sektörü enflasyonu Ağustos ayında sabit kaldı.

25.09.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Japonya'da hizmet sektörü enflasyonu sabit kaldı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, hizmet sektörü enflasyonu bir önceki ay %2,8'den revize edilen %2,7 seviyesini Ağustos ayında da korudu.

Haberin Devamı

Gösterge, BoJ'un artan ücretlerin daha fazla firmayı fiyat artışları yoluyla daha yüksek iş gücü maliyetlerini yansıtmaya teşvik ettiği görüşünü destekledi.

BoJ, talep odaklı fiyat artışlarının faiz oranlarını daha fazla artırmayı haklı çıkaracak kadar genişleyip genişlemediğine dair ipuçları için hizmet sektörü enflasyonunu yakından izliyor.

BoJ'un Ekim ayına ait hizmet üretici fiyat endeksi 26 Kasım'da, tüketici enflasyon verileri 22 Kasım'da açıklanacak.

Son dakika: Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem! Uzman isimden önemli uyarı

Son dakika: Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem! Uzman isimden önemli uyarı

'Güzel Aşklar Diyarı'nda soru işaretleri ortadan kalkacak! Cemal'i kim, neden vurdu?

'Güzel Aşklar Diyarı'nda soru işaretleri ortadan kalkacak! Cemal'i kim, neden vurdu?