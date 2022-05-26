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Japonya'da hizmet üretici fiyatları sert yükseldi

Japonya'da şirketlerin birbirlerine verdikleri hizmetlere uyguladıkları fiyatlar nisan ayında son 2 yılın en hızlı artışını gösterdi.

26.05.2022 - 11:28 |
Japonya'da hizmet üretici fiyatları sert yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) verilerine göre nisan ayında hizmet üretici fiyatları endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı. Bu, 2020 yılı Şubat ayından bu yana görülen en hızlı yükseliş oldu. Mart ayında fiyatlar yüzde 1,3 artmıştı.

Nisan ayında hizmet üretici fiyatlarının yükselmesinde artan denizaşırı navlun maliyetleri etkili oldu.