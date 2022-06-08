Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 517 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 461 seviyesindeydi.

Şirketler iflas için ana nedeni "durgunluk" olarak gösterdi. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı yüzde 14,1 artışla 396 oldu.



Şirketlerin batık borçları yüzde 52,8 düşüşle 78,54 milyar yene indi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 166,5 milyar yen seviyesindeydi.

Borcu 50 milyon yenden az olan 292 iflas, toplamın yüzde 56,5'ini oluşturdu.