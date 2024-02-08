Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 artarak 700 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 806, geçen yılın aynı ayında 546 seviyesindeydi.

Haberin Devamı

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 575 oldu.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 65,9 artarak 842,3 milyar yen seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 507,7 milyar yen seviyesindeydi.