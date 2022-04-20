Japonya'da ihracat beklentileri karşılayamadı

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre mart ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ihracat yüzde 14,7 artışla 8 trilyon 460,9 milyar yen oldu. Piyasalarda beklenti yükselişin yüzde 17,5 seviyesinde olacağı yönündeydi.

Asya'ya ihracat yıllık yüzde 12,4, ABD'ye yüzde 23,8, Avrupa'ya yüzde 16,8 yükselirken, Çin'e ihracatta artış sadece yüzde 2,9 seviyesinde kaldı.

Aynı ayda ithalat yıllık yüzde 31,2 artışla beklentileri aştı. Analistler yükselişin yüzde 28,9 seviyesinde olacağı yönünde görüş belirtmişti. Böylece ithalat 8 trilyon 873,3 milyar yene ulaştı.

Dış ticaret açığı da ihracatın tahminlerin altında, ithalatın da üzerinde olmasıyla analistlerin beklentisinin altında kaldı. Analistler açığı 100,8 milyar yen olarak beklerken, açıklanan rakam 412,4 milyar yen oldu.