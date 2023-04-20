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Japonya'da ihracatta büyüme yavaşladı

Japonya'nın ihracatında büyüme yavaşladı, ticaret açığı rekor kırdı.

20.04.2023 - 09:19 |
Japonya'da ihracatta büyüme yavaşladı

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre mart ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı. Ekonomistler ise yüzde 2,6 artış bekliyordu. Şubat ayında ihracat yüzde 6,5 artmıştı. 

İthalat ise mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 yükseldi. Medyan beklenti yüzde 11,4 seviyesindeydi. Şubat ayında artış yüzde 8,3 olmuştu. 

Mart ayı dış ticaret verilerinin ardından ticaret açığı 1,29 trilyon yen olan beklentilerin altında 754,5 milyar yen seviyesinde gerçekeşti. Ancak 31 Mart'ta sona eren 2022-23 mali yılında ticaret açığı 21,7 triyon yen (161 milyar dolar) seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bundan önceki rekor 2013'te 13,7 trilyon olarak kırılmıştı. 

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