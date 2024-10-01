Japonya'da iş dünyası duyarlılığı değişmedi

BoJ anketine göre gösterge endeks Temmuz-Eylül çeyreği için +13 olarak belirlenirken, bu rakam Nisan-Haziran döneminde yapılan bir önceki ankete göre değişmedi. Pozitif rakam, kötümser hissedenlere kıyasla daha fazla şirketin iş koşulları konusunda iyimser oldukları anlamına geliyor.

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İmalatçı olmayan büyük şirketler için endeks bir önceki çeyrekte +33 iken bu çeyrekte +34 olarak gerçekleşti. Sonuçlar analist tahminleri ile uyumlu oldu.

Japonya'nın ekonomik büyümesinin nispeten sağlam bir zeminde olduğu, azalan iş gücü, zayıflayan para birimi ve daha önce yıllarca süren deflasyonist baskılara rağmen büyümeyi başardığı düşünülüyor. Ancak son veriler ortalama ücretlerin korunduğunu veya bazı sektörlerde yükseldiğini göstererek piyasa iyimserliğini artırıyor.

Anket ayrıca büyük firmaların Mart 2025'e kadar olan mali yılda sermaye harcamalarını %10,6 oranında artırmayı planladıklarını gösterirken, medyan tahmin %11,9'luk bir artış yönünde oluşmuştu.

Son Tankan verisi Japon şirketlerinin tüketici fiyatlarının bir yıl içinde %2,4 oranında artmasını beklediğini gösterdi ki bu oran üç ay önce yapılan ankette de aynıydı.