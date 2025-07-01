Japonya'da iş dünyası iyimser

Büyük Japon imalatçıları tarife endişelerine rağmen ikinci çeyrekte iş koşulları konusunda biraz daha iyimser hale geldi ve faiz artırımı beklentilerini canlandırdı. Ancak, ABD'nin gümrük vergileri kaynaklı endişeler artıyor.

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Japonya Merkez Bankası'nın açıkladığı Tankan anketinde büyük imalatçılar arasındaki duyarlılığı ölçen ana endeks Mart ayındaki +12 değerinden +13'e yükseldi.

Bu, veri sağlayıcısı Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette tahmin edilen +10'dan daha iyi ve iki çeyrekte ilk iyileşmeye işaret etti.

Endeks, iş koşullarının olumlu olduğunu söyleyen şirketlerin yüzdesinden koşulların olumsuz olduğunu söyleyenlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor.