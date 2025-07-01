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Japonya'da iş dünyası iyimser

Büyük Japon imalatçıları, tarife endişelerine rağmen ikinci çeyrekte iş koşulları konusunda biraz daha iyimser hale geldi.

01.07.2025 - 10:16 | | Foreks Haber
Japonya'da iş dünyası iyimser

Büyük Japon imalatçıları tarife endişelerine rağmen ikinci çeyrekte iş koşulları konusunda biraz daha iyimser hale geldi ve faiz artırımı beklentilerini canlandırdı. Ancak, ABD'nin gümrük vergileri kaynaklı endişeler artıyor.

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Japonya Merkez Bankası'nın açıkladığı Tankan anketinde büyük imalatçılar arasındaki duyarlılığı ölçen ana endeks Mart ayındaki +12 değerinden +13'e yükseldi.

Bu, veri sağlayıcısı Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette tahmin edilen +10'dan daha iyi ve iki çeyrekte ilk iyileşmeye işaret etti.

Endeks, iş koşullarının olumlu olduğunu söyleyen şirketlerin yüzdesinden koşulların olumsuz olduğunu söyleyenlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor.

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