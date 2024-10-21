Japonya'da market satışları 10 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,7 artışla 940,1 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 933,6 milyar yen seviyesindeydi.

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Toplam market satışları yıllık %0,5 artışla 977,4 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık %0,1 düşüşle 55 bin 709'a indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %0,1 düşüşle 1 milyon 368 bin 133 kişi olarak belirlendi.