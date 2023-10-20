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Japonya'da market satışları 18 aydır artıyor

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market satışlarında artış üst üste 18'inci aya taşındı.

20.10.2023 - 10:48 | | Foreks Haber
Japonya'da market satışları 18 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artışla 935,2 milyar yen oldu.

Toplam market satışları yıllık yüzde 4 artışla 972,2 milyar yen olarak gerçekleşti.

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Market sayısı yıllık yüzde 0,1 düşüşle 55 bin 790'a indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 9'uncu ayda da artış gösterdi. Eylül ayında ziyaretçi sayısı yüzde 3,8 artışla 1 milyon 312 bin 367 kişi olarak gerçekleşti.

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