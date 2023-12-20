Japonya'da market satışları 19 ay sonra geriledi

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 düşüşle 909,3 milyar yen oldu.



Toplam market satışları yıllık yüzde 0,1 artışla 946,2 milyar yen olarak gerçekleşti.

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Market sayısı yıllık yüzde 0,1 düşüşle 55 bin 771'e indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 11'inci ayda da artış gösterdi. Kasım ayında ziyaretçi sayısı yüzde 2 artışla 1 milyon 273 bin 602 kişi olarak gerçekleşti.