Japonya'da market satışları 19 aydır artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artışla 951,7 milyar yen oldu.



Toplam market satışları yıllık yüzde 2,2 artışla 990,1 milyar yen olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 746'ya indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 10'uncu ayda da artış gösterdi. Ekim ayında ziyaretçi sayısı yüzde 2,9 artışla 1 milyon 407 bin 340 kişi olarak gerçekleşti.