Japonya'da market satışları artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,7 artışla 970,2 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 954,1 milyar yen seviyesindeydi.

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Toplam market satışları yıllık %1,9 artışla 1 trilyon 9,3 milyar yen olarak gerçekleşti. Market sayısı yıllık %0,1 düşüşle 55 bin 695'e indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %0,8 artışla 1 milyon 361 bin 542 kişi olarak belirlendi.