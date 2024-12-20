Japonya'da market satışları artıyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,6 artışla 926,5 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı ayında satışlar 911,5 milyar yen seviyesindeydi.

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Toplam market satışları yıllık %1,9 artışla 964,0 milyar yen olarak gerçekleşti. Market sayısı yıllık %0,1 düşüşle 55 bin 692'ye indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %1,2 artışla 1 milyon 288 bin 818 kişi olarak belirlendi.