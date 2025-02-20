Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da market satışları arttı
HaberlerUzmanparaJaponya'da market satışları arttı

Japonya'da market satışları arttı

Japonya'da üst üste 12 ay süren ve 2024 yılının Aralık ayında yerini düşüşe bırakan genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışları yıla yeniden yükselişle başladı.

20.02.2025 - 09:02 | | Foreks Haber
Japonya'da market satışları arttı

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 913,3 milyar yen oldu. Önceki yılın aynı ayında satışlar 890,2 milyar yen seviyesindeydi.

Haberin Devamı

Toplam market satışları yıllık %3,0 artışla 950,7 milyar yen olarak gerçekleşti. Market sayısı yıllık %0,1 artışla 55 bin 732'ye çıktı. Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %1,1 artış gösterdi ve 1 milyon 217 bin 140 kişi olarak belirlendi.

Ankara beyaza büründü! kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Ankara beyaza büründü! kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Bugün sahne golcülerin! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

Bugün sahne golcülerin! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri