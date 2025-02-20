Japonya'da market satışları arttı

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 913,3 milyar yen oldu. Önceki yılın aynı ayında satışlar 890,2 milyar yen seviyesindeydi.

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Toplam market satışları yıllık %3,0 artışla 950,7 milyar yen olarak gerçekleşti. Market sayısı yıllık %0,1 artışla 55 bin 732'ye çıktı. Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %1,1 artış gösterdi ve 1 milyon 217 bin 140 kişi olarak belirlendi.