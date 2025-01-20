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Japonya'da market satışları düştü

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren marketlerin satışlarında üst üste 12 ay artış, 2024 yılının son ayında yerini düşüşe bıraktı.

20.01.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
Japonya'da market satışları düştü

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalarak 1,0 trilyon yen oldu. Önceki yılın aynı ayında satışlar 1,01 trilyon yen seviyesindeydi.

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Toplam market satışları yıllık %1,0 düşüşle 1,04 trilyon yen olarak gerçekleşti. Market sayısı yıllık %0,04 artışla 55 bin 736'ya çıktı.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı %0,8 artışla 1 milyon 322 bin 14 kişi olarak belirlendi.

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