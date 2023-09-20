Japonya'da market satışlarında artış sürüyor

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 1 trilyon 2,8 milyar yen oldu.

Toplam market satışları yıllık yüzde 6,2 artışla 1 trilyon 43,3 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 810'a indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 8'inci ayda da artış gösterdi. Ağustos ayında ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 artışla 1 milyon 374 bin 319 kişi olarak gerçekleşti.