Japonya'da reel ücretler geriledi

Çalışma Bakanlığı verilerine göre reel ücretler Nisan ayında yıllık bazda %0,7 düşerek, artan yaşam maliyetlerinin ücret artışlarından daha ağır basması nedeniyle düşüş serisini üst üste 25 aya uzattı. Ancak bu düşüş hızı, bir önceki ay yaşanan %2,1'lik düşüşten daha yavaş oldu. 2007-2009 yılları arasında reel ücretler 23 ay üst üste düşmüştü.

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Bu yıl, büyük Japon firmaları işçilerin aylık ücretlerinde %5'ten fazla artış sağlayarak yaklaşık otuz yıldır görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bir çalışma bakanlığı yetkilisi, temel ücretlerdeki artışların artık daha küçük firmaların çalışanlarına da yayılmasının beklendiğini söyledi.

Bununla birlikte, çalışanların kazançları hala artan maliyetlerin gerisinde kalmakta ve bu da politika yapıcıların şirketlerin reel ücretleri pozitif bölgeye getirmeleri konusunda karşılaştıkları zorlukların altını çizmekte.

Bazı ekonomistler reel ücretlerin içinde bulunduğumuz 2024/25 mali yılında bir noktada pozitife dönmesini bekliyor, ancak bu tahmin üzerindeki belirsizlik yüksek olmaya devam etmekte.

Nominal ücretler ya da işçi başına ortalama toplam nakit kazanç %2,1 artışla 296.884 yen (1.913,28 $) olurken, bir önceki ayki %1,0'lık artıştan hızlanarak son 10 ayın en hızlı artışını kaydetti.