Japonya'da reel ücretler sert düştü

Japonya'da reel ücretler, ülkede enflasyonun ücret artışlarını geride bırakması ve tüketim odaklı büyümeyi engellemesi nedeniyle Mayıs ayında yaklaşık iki yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

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Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, enflasyona göre ayarlanmış reel ücretler, Nisan ayında revize edilen %2,0'lik düşüşün ardından, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 aşağı geldi. Bu, son 20 ayın en sert düşüşü oldu.

Hanehalkının satın alma gücünü belirleyen temel göstergelerden biri olan reel ücretler, üst üste beşinci aydır düşüş yaşıyor.

Bakanlığın reel ücretleri hesaplamak için kullandığı ve taze gıda fiyatlarını içeren ancak kira maliyetlerini içermeyen tüketici enflasyon oranı, Mayıs ayında yıllık bazda %4,0 arttı.

Bu, nominal ücretteki veya Mayıs ayında %1,0 artarak 300.141 yene (2.080 dolar) yükselen toplam ortalama nakit kazançlardaki büyümeyi çok geride bıraktı ve Nisan ayındaki revize edilmiş %2,0'lik artıştan önemli ölçüde yavaşladı. Ücret artışı Mart 2024'ten bu yana en yavaş artış oldu.

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Çalışma Bakanlığı yetkilisine göre, nominal ücret artışındaki yavaşlamanın arkasındaki asıl neden, çoğunlukla değişken tek seferlik ikramiyelerden oluşan özel ödemelerdeki %18,7'lik düşüş oldu. Bu arada, normal ücret veya taban maaş Mayıs ayında %2,0 artarken, fazla mesai ücreti %1,0 arttı.