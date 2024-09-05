Japonya'da reel ücretler yükseldi

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre reel ücretler Temmuz ayında %0,4 arttı. Reel ücretlerde değişim Haziran ayında yüzde 1,1 artarak 27 ay sonra ilk kez pozitife dönmüştü.

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Bir çalışma bakanlığı yetkilisi, Temmuz ayında reel ücret artışındaki yavaşlamanın temel olarak Haziran ayına göre daha az firmanın ikramiye ödemesinden kaynaklandığını söyledi. İkramiyelerin de dahil olduğu özel ödemeler Temmuz ayında %6.2 artarken, bir önceki ay revize edilen %7.8'lik artış da bunu takip etti.

Yetkili, çoğu firmanın Haziran ve Temmuz aylarında yaz ikramiyesi ödemesi yapması nedeniyle, özel ödemelerin reel ücretleri artırmadaki katkısının Ağustos ayından sonra ortadan kalkacağını söyledi. Yetkili, "Ağustos ve sonrasında aylık ücretler (düzenli ve fazla mesai ödemelerinden oluşan) reel ücretlerdeki büyümenin çıpalanmasında belirleyici bir faktör olacak" dedi.

Nominal ücretler ya da işçi başına ortalama toplam nakit kazanç %3,6 artışla 403.490 yen (2.785,19 dolar ) olurken, Ocak 1997'den bu yana en hızlı büyümenin kaydedildiği Haziran ayındaki %4,5'lik artışa kıyasla %2,7'lik bir artış gösterdi.

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Temel ücret ya da düzenli ödeme, bu baharda yapılan işçi yönetimi ücret görüşmelerinin sonuçlarını yansıtacak şekilde, yaklaşık 32 yılın en hızlı artış hızına işaret ederek %2,7 arttı.