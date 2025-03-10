Japonya'da reel ücretlerde düşüş yaşandı

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın açıkladığı ön verilere göre, Japonya'nın reel ücretleri Ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,8 düşerek son üç ayın ilk düşüşünü kaydetti.

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Artan fiyatların ücret artışını geride bırakması nedeniyle düşüş Mart 2024'ten bu yana görülen en sert düşüş oldu. Verilere göre, temel ve fazla mesai ücretleri dahil olmak üzere işçi başına nominal toplam nakit kazanç yüzde 2,8 artarak 295.505 yen (yaklaşık 2.009 ABD doları) oldu ve 37 aylık artış serisini uzattı.

Ancak Çalışma Bakanlığı'na göre nominal ücretlerdeki artış, maaş verileri için kullanılan tüketici fiyatlarındaki yüzde 4,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Temel maaşları içeren planlanmış ücretler, şirketlerin ücret artışlarını yansıtan yüzde 3,1 oranında arttı. Ancak pirinç ve lahana gibi gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyon ücret artışını geride bıraktı.

Sektörler arasında madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 17,1 ile en yüksek ücret artışını kaydederken, kişisel hizmetler yüzde 6,0 büyüdü.

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Reel ücretlerin pozitife dönmesi için, ücret artışlarının büyük şirketlerin ötesinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri de kapsayıp kapsamayacağını görecek olan yaklaşan bahar ücret görüşmelerine odaklanıldı.

Bir bakanlık yetkilisi, reel ücret artışının "fiyat artışları durulmadığı sürece" negatif bölgede kalmasının beklendiğini belirterek, ülkede yönetim ve işçi sendikaları arasında ilkbaharda yapılacak ücret görüşmelerinin sonuçlarının ancak Nisan ve sonrasında istatistiklere yansıyacağını kaydetti.