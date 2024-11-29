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Japonya'da sanayi üretimi arttı

Japonya'da Ekim ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,0 arttı. Piyasadaki medyan tahmin %3,9 artış yönündeydi.

29.11.2024 - 09:21 |
Japonya'da sanayi üretimi arttı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ankete katılan üreticiler, mevsimsellikten arındırılmış üretimin Kasım ayında %2,2, Aralık ayında ise %0,5 düşmesini bekliyor.

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Sevkiyat endeksi aylık bazda %2,8 artarak 102,6'ya ulaşırken, yıllık bazda da %0,6 artış gösterdi. Stoklar endeksi 102,2 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya göre %0,1, Ekim 2023'e göre ise %1,4 azaldı. Stok oranı ise aylık bazda %1,4 ve yıllık bazda %0,9 düşüşle 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya'da perakende satışlar Ekim ayında bir önceki yıla göre %1,6 arttı. Bu artış, %2,2'lik medyan piyasa tahmininin altında kaldı. Japonya'da işsizlik oranı Eylül ayındaki %2,4 seviyesinden Ekim ayında %2,5'e yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ekonomistlerin medyan tahminiyle eşleşti.

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