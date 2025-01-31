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Japonya'da sanayi üretimi arttı

Japonya'nın sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre %0,3 artış gösterdi.

31.01.2025 - 09:13 | | Foreks Haber
Japonya'da sanayi üretimi arttı

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ankete katılan imalatçılar, mevsimsellikten arındırılmış üretimin Ocak ayında %1,0, Şubat ayında ise %1,2 artmasını bekliyor.

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Açıklanan ayrı verilere göre, Japonya'da perakende satışlar Aralık ayında bir önceki yıla göre %3,7 arttı. Bu artış, %3,2'lik medyan piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti.

Japonya'da işsizlik oranı Kasım ayındaki %2,5'e kıyasla Aralık ayında %2,4 olarak gerçekleşti. Rakamlar ayrıca iş bulma oranının Aralık ayında Kasım ayına göre değişmeyerek 1,25 olarak gerçekleştiğini ve her 100 iş arayana karşılık 125 iş bulunduğunu gösterdi.

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