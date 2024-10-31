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Japonya'da sanayi üretimi beklentileri aştı

Japonya'nın Eylül ayında sanayi üretimi toparlandı ancak perakende satışları beklenmedik şekilde yavaşladı ve giderek belirsizleşen talep görünümü ortasında ekonomi hakkında karışık sinyaller verdi.

31.10.2024 - 08:59 | | Foreks Haber
Japonya'da sanayi üretimi beklentileri aştı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan veriler Eylül ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre %1,4 arttığını gösterdi. Analistlerin beklentisi bir önceki ay %3,3 gerileyen üretimin %1,0 artacağı yönündeydi.

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Şirketler Ekim ayında üretimin aylık bazda %8,3 artmasını bekliyor. Analistler, hava olayları ve büyük otomobil üreticileriyle yaşanan sorunlar nedeniyle üretim kesintileriyle boğuştuktan sonra imalat sektörünün daha sağlam bir zeminde olup olmadığını görmek için izliyor.

Yine Bakanlık tarafından açıklanan perakende satışların Eylül ayında bir yıl öncesine göre %0,5 arttığı ve Ağustos ayındaki %3,1'lik artıştan yavaşladığı görüldü.

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