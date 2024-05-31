Japonya'da sanayi üretimi beklentiyi karşılamadı
Japonya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi Nisan ayında ekonomistlerin tahminlerinin aksine düşüş gösterdi.
31.05.2024 - 09:38 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre Nisan ayında sanayi üretimi %0,1 düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi üretimde %0,9 artış olacağı yönündeydi.
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Sanayi üretiminin Nisan ayı ile geçen yılın aynı ayının karşılaştırmasında ise %1 düşüş görüldü.
Nakliyeler aylık %0,2 artarken, yıllık bazda %0,8 düşüş yaşandı. Stoklar ise aylık %0,5, yıllık %2,7 geriledi.