Japonya'da sanayi üretimi beklentiyi karşılamadı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre Nisan ayında sanayi üretimi %0,1 düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi üretimde %0,9 artış olacağı yönündeydi.

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Sanayi üretiminin Nisan ayı ile geçen yılın aynı ayının karşılaştırmasında ise %1 düşüş görüldü.

Nakliyeler aylık %0,2 artarken, yıllık bazda %0,8 düşüş yaşandı. Stoklar ise aylık %0,5, yıllık %2,7 geriledi.