Japonya'da süpermarket satışları 7 aydır artıyor

Japonya Zincir Mağazalar Birliği'nden (JCSA) yapılan açıklamaya göre ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle yüzde 2,8 arttı. Bir önceki ay satışlarda yıllık yüzde 3,4 artış yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 6,3 düşüş gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 107,1 milyar yen olarak belirlendi.

Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık yüzde 2,7 artış kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünlerinde yüzde 4,8, ev eşyası ürünleri fiyatlarında yüzde 2,3 artış, giyim ürünlerinde yüzde 3,5 düşüş görüldü.

Rakamlar 54 şirketin 10 bin 803 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 7 adet, geçen yılın aynı ayına göre 70 adet arttı.