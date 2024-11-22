Japonya'da süpermarket satışları azaldı

Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %1,3 azaldı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,0 artış yaşanmıştı.

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Satışlar bir önceki aya göre ise %2,9 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 102,4 milyar yene indi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %1,1 düşüş kaydedildi.

Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışlarında %2,4 artış olurken, giyim ürünleri %10,6 ve ev eşyası ürünleri satışları %1,0 azaldı.

Rakamlar 47 şirketin 9 bin 296 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısında Ekim ayında bir önceki aya göre 5 adet, geçen yılın aynı ayına göre 1.517 adet düşüş yaşandı.