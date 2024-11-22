Japonya'da süpermarket satışları azaldı
Japonya'da zincir marketlerin ciroları üst üste iki aylık artışın ardından Ekim ayında geriledi.
Japonya Zincir Mağazalar Birliği (JCSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlar karşılaştırılabilir verilerle %1,3 azaldı. Bir önceki ay satışlarda yıllık %1,0 artış yaşanmıştı.
Satışlar bir önceki aya göre ise %2,9 artış gösterdi. Böylece zincir mağazaların cirosu 102,4 milyar yene indi. Mağaza sayısındaki değişim katılmadan hesaplanan verilerle süpermarket satışlarında yıllık %1,1 düşüş kaydedildi.
Karşılaştırılabilir verilerle yıllık bazda gıda ürünleri satışlarında %2,4 artış olurken, giyim ürünleri %10,6 ve ev eşyası ürünleri satışları %1,0 azaldı.
Rakamlar 47 şirketin 9 bin 296 mağazasının fiyatlarından oluştu. Mağaza sayısında Ekim ayında bir önceki aya göre 5 adet, geçen yılın aynı ayına göre 1.517 adet düşüş yaşandı.