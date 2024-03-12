Japonya'da tahvil faizi 3 ayın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) negatif faiz politikasını sonlandıracağına dair beklentiler 10 yıl vadeli devlet tahvili (JGB) getirisini üç ayın en yüksek seviyesine çıkardı.



10 yıl vadeli JGB getirisi %0,775'e yükselerek 11 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bir önceki seansa göre 1 baz puan artışla %0,77'ye geriledi.



Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Kıdemli Sabit Gelir Stratejisti Keisuke Tsuruta, "Piyasa BoJ'un politika değişikliğinin sonunu çoktan fiyatladı. Getiriler BoJ'un politika toplantısında ne açıklanacağına bağlı olarak hareket edebilir. Sonuç hakkında hala bazı belirsizlikler var" dedi.



Piyasa bugün yapılacak beş yıllık tahvil ihalesinin sonucunu bekliyor. Beş yıl vadeli tahvilin faizi bir önceki seansta %0,4'e yükselerek 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. En son 0,5 baz puan düşüşle %0,370 seviyesindeydi.



Tsuruta, "İhale, bu getiri seviyesinde bu vadede tahvile olan talep için bir gösterge olacak" dedi.