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Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya'da ticaret 2023 yılı Ekim ayının ilk 20 gününde açık verdi.

08.11.2023 - 09:41 | | Foreks Haber
Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,1 düşüşle 894,4 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 691,5 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat yüzde 0,7 artışla 5 trilyon 797,4 milyar yen olurken, ithalat yüzde 10,1 düşüşle 6 trilyon 691,9 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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