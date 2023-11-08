Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,1 düşüşle 894,4 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 691,5 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat yüzde 0,7 artışla 5 trilyon 797,4 milyar yen olurken, ithalat yüzde 10,1 düşüşle 6 trilyon 691,9 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.