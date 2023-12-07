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Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya'da ticaret 2023 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde açık verdi.

07.12.2023 - 09:27 | | Foreks Haber
Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5 düşüşle 536 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 61,7 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat yüzde 0,1 düşüşle 5 trilyon 831,1 milyar yen olurken, ithalat yüzde 7,7 düşüşle 6 trilyon 367 milyar yen oldu.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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