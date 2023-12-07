Japonya'da ticaret açık verdi
Japonya'da ticaret 2023 yılı Kasım ayının ilk 20 gününde açık verdi.
07.12.2023 - 09:27 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5 düşüşle 536 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 61,7 milyar yen açık verilmişti.
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İhracat yüzde 0,1 düşüşle 5 trilyon 831,1 milyar yen olurken, ithalat yüzde 7,7 düşüşle 6 trilyon 367 milyar yen oldu.
Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.